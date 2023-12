Dalle etichette del vino alla Pac: parla il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida

Le sue parole nell’evento di fine anno di Unione Italiana Vini, di ritorno dal Consiglio Agrifish a Bruxelles, e nell’assemblea di Confagricoltura. “Lavoriamo per dare certezze alle imprese, e per supportare la loro crescita. Dall’Europa servono risposte certe, sull’etichettatura per il vino e sul tema ingredienti e Qr code abbiamo richiesto una risposta urgente sull’interpretazione della norma. Lavoriamo per avere più risorse. E su molti temi Paesi come la Francia, ma non solo, ci seguono”.

