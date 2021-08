Dario Stefàno: “su enoturismo bisogna accelerare, troppe Regioni ancora in colpevole ritardo”

Dalla legge sull’enoturismo, entrata in vigore da oltre un anno ma che ancora tante Regioni non hanno recepito, ai fondi per la prossima Ocm, dal protocollo per la sostenibilità vitivinicola, che muove i primi passi, alle questioni aperte a Bruxelles, dal vino dealcolato alla Pac, su cui c’è l’accordo pressoché totale, ma che solo ad ottobre avrà il via libera definitivo: a WineNews le parole del Senatore Dario Stefàno.

