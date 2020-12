De Castro: “La tutela delle indicazioni geografiche oggi è al centro dei trattati commerciali”

Palo De Castro, eurodeputato e presidente del Comitato scientifico di Qualivita: “la centralità dei Consorzi rimane la tutela delle denominazioni, ma l’obiettivo adesso diventa governare l’immissione del prodotto sul mercato con strategie che possano dare forza commerciale ai prodotti di qualità, e quindi alle nostre indicazioni geografiche. Superate le incertezze del mondo del vino, sarà uno strumento importante, regolato dalla Pac. La qualità è una condizione necessaria, ma se non c’è il governo dell’offerta non sempre si trasforma in reddito”.

