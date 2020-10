Dentro al Dpcm del 24 ottobre: cosa cambia per bar, ristoranti e alberghi

“Questo Dpcm nasce dai due verbali del Comitato Tecnico Scientifico, del 18 e 24 ottobre, che hanno suggerito al Governo disposizioni più severe. La Conferenza Stato-Regioni, attraverso le parole di Bonaccini, prima dell'emanazione del Dpcm, ha scritto una lettera al Governo in cui si suggeriva la chiusura dei ristoranti per le 23 e per i bar alle 20. Sottolineando di prevedere misure chiave di sostegno ad un settore, ancora una volta, colpito duramente”.

