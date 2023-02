“Difendiamo la qualità dei prodotti ed il legame uomo-terra-cibo, che è messo in discussione”

Tra disincentivi al consumo di carni rosse e vino e l’apertura a insetti e carni sintetiche, ma non solo, le riflessioni di Francesco Lollobrigida, Ministro delle Politiche Agricole: “il rischio di vedere stravolto il nostro modello alimentare è reale. Dobbiamo sensibilizzare altri Paesi in Europa e non solo a difenderci contro un modello che vuole standardizzare tutto”.

Copyright © 2000/2023