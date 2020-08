Dignità e ottimismo, i produttori del Belpaese guardano con fiducia alla ripartenza

Più che piangersi addosso, c’è voglia di lavorare, cercando le risposte giunte per continuare a crescere in un mondo cambiato in breve tempo, che lavora per tornare alla normalità. Ecco la fotografia scattata dall’“Italian Wine Tour” di Wine Meridian, giro in camper lungo 5.000 chilometri, dal Sud al Nord del Paese, da Masciarelli a Caprai, da Lunae ad Apollonio, da Zaccagnini a Umberto Cesari, da Velenosi all’ultima tappa, Villa Sandi, raccontato a WineNews dal direttore di Wine Meridian, Fabio Piccoli.

