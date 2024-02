“Dobbiamo catturare l’attenzione dei giovani con la moderazione, senza demonizzare alcol e vino”

Il giusto approccio al tema del bere secondo Ugo Della Marta, Direttore Generale per l’igiene e la sicurezza alimentare del Ministero della Salute. “Oggi questo evento (“No Binge” di Federvini, Università La Sapienza e Università Luigi Vanvitelli, ndr) ce lo dimostra. In Italia abbiamo i consmi di alcol tra i più bassi d’Europa. Ma non siamo così virtuosi nel seguire i canoni della Dieta Mediterranea, di cui dobbiamo riappropiarci. E nel cui schema un consumo moderato di vino è presente”.

