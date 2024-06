“Dobbiamo difendere il vino come fatto fino ad oggi, con il buon senso e con la Dieta Mediterranea”

Le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Il bello, buono e ben fatto italiano, deve diventare anche sostenibile. Il nostro agroalimentare è percepito come eccellenza in tutto il mondo, ha una qualità riconosciuta, e la dimensione della sostenibilità è quella che può farci crescere ancora”.

Copyright © 2000/2024