Dolomis, Doc Trento Brut Nature 36 Riserva 2020

Tre come i tre colli di Trento: Doss Trento, Dosso Sant’Agata e Dosso San Rocco. Tre come i fondatori di Dolomis: Massimo Pradella, Marco Debiasi, Vittorio Marangoni, imprenditori trentini della finanza, edilizia e industria che si sono conosciuti alle riunioni dei Giovani Imprenditori di Confindustria. L’occasione è Villa Sardagna, costruita nel 1700 a Casteller (ai piedi di San Rocco) e acquistata dalla famiglia Marangoni nel 2017. Attorno, vigne di Chardonnay di trent'anni che guardano a sud ovest, coltivate su suolo roccioso a 350 metri di altezza. Un colpo d’occhio da valorizzare. Nasce così l’idea di fare poco, bene e senza fretta: solo Blanc de Blanc, solo Riserva, solo millesimati. Partono con uno spumante da 36 mesi sui lieviti, che via via lasciano riposare più a lungo, per vedere l’effetto che fa. Aumenta così la gamma: 36 mesi, poi 48, poi 60 e una piccolissima produzione di Doc Trento 72 mesi. Il risultato convince, ogni anno di più. Il 36 versione 2020 profuma di albedo e roccia, cera d’api e fiori di olivastro: in bocca la succosa acidità dell’uva spina aderisce a lungo, teso, pulito.

(ns)

