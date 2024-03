Domenico Clerico, Docg Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2017

Prodotto per la prima volta nel 1982, il Barolo Ciabot Mentin® è stato la prima etichetta con cui Domenico Clerico si è fatto conoscere nel mondo e uno dei vini di spicco di tutta la denominazione, in un particolare periodo di transizione nelle vicende enoiche langarole. Il nome deriva da quello del vecchio proprietario della vigna, la prima in zona Ginestra acquistata da Clerico. La versione 2017 del Ciabot Mentin® purtroppo è giunta in un momento difficile per l’azienda, coincidendo con la scomparsa di Domenico. Il suo profilo olfattivo è contraddistinto da una base fruttata generosa, calda e matura, a cui si uniscono cenni di cacao e alloro. In bocca il vino evidenzia morbidezza ma anche sapore, con tannini fitti e decisi e un frutto polposo, che determina un finale ampio e persistente dai cenni balsamici e dalle suggestioni mediterranee. Oggi la cantina, condotta dalla moglie Giuliana affiancata dallo storico enologo aziendale Oscar Arrivabene, in perfetta sintonia con quanto costruito dal suo fondatore, conta su 21 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie.

(fp)

