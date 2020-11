Radrizzani a Milano è un punto di riferimento anche per i gourmet più scafati, forte di una storia ultra centenaria (110, per la precisione, gli anni trascorsi dalla sua apertura e festeggiati proprio a fine ottobre, che pongono questa drogheria tra le realtà più antiche della capitale lombarda). A guidarla oggi c’è Emilio Radrizzani che perpetua l’impegno del fondatore del locale Camillo. Radrizzani è una enoteca dalla vastissima offerta di vini italiani, francesi e whisky. Ma è anche una drogheria e boutique del gusto che offre paste artigianali, svariati risi di fattoria, biscotti, torte e preparazioni fresche. È possibile degustare i vini accompagnati da taglieri di formaggi e salumi, ma anche fermarsi per un light lunch a base di prodotti gastronomici sfiziosi e/o scegliendo dall’offerta proposta dalla cucina del locale. E in tempi di Covid l’attività di asporto che ha sempre caratterizzato la Drogheria Radrizzani, nello spirito più classico della “bottega”, è tornata decisamente in auge.

