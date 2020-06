“Eataly non si ferma con le nuove aperture, nel mondo ancora più voglia di cibo italiano di qualità”

A WineNews l’ad di Eataly Nicola Farinetti: “Dallas a fine anno, poi Londra, Silicon Valley, Bruxelles e Verona”. La road map del gruppo che ha chiuso il bilancio 2019 in utile di 8 milioni e con ricavi per 527 tra Italia e mondo. E un 2020 partito in crescita (+6,6% nei primi 2 mesi), poi frenato dalla Pandemia. “Per la vera ripartenza sarà fondamentale la ristorazione. E magari crescerà ancora l’on line”.

