“Inclusività nel linguaggio del vino? Una comunicazione troppo tecnica può scoraggiare”

A WineNews, Andrea Eby, direttrice della formazione sul vino italiano presso la Wine Scholars Guild e Italian Wine Ambassador della Vinitaly International Academy, spiega come per una comunicazione di settore più inclusiva serva “dare alle persone modi diversi per parlare di vino, meno basati su aromi e sapori culturalmente specifici, connettendosi con loro a livello emotivo”. Un termine culturalmente specifico è “balsamico”, che “in Italia è positivo e descrive un vino con fragranze di menta o anice, mentre in Canada ed America, dove è associato all'aceto, è negativo”.

Copyright © 2000/2025