Indirizzo: via Aurelia, 1 - località Donoratico

L’Enoteca Maestrini di Donoratico comincia la sua storia nel 1908 come magazzino, trasformandosi, negli anni ’60, in bottega alimentare. Nel 1990 diventa enoteca, restando a lungo uno dei pochi locali del genere. Oggi, la sua offerta propone oltre ad una completa selezione dei vini del bolgherese, anche una mirata scelta di etichette nazionali e internazionali, specialmente francesi:

Le Macchiole, Toscana Rosso Paleo 2016 - € 90,00

Probabilmente il vino simbolo dell’azienda di Cinzia Merli

Enrico Santini, Bolgheri Rosso Poggio al Moro 2017 - € 17,00

Un tocco di Sangiovese a rendere più nervoso il sorso di questo Bolgheri Doc

Domaine Alain Michelotte, Bourgogne Ropuge 2017 - € 44,00

Tutto il fascino del Pinot Nero declinato nel suo terroir prediletto

Domaine Serge Dagueneau & Filles, Pouilly Fumè 2019 - € 34,00

Un Sauvignon espressivo e decisamente paradigmatico

Veuve Ambal, Cremant de Bourgogne 2018 - € 22,00

Una bollicina francese alternativa ma non meno intrigante

Sorelle Palazzi, Vin Santo del Chianti Riserva 2014 - € 22,00

Il vino dolce per eccellenza della Toscana genera sempre curiosità e interesse

Köfererhof, Alto Adige Valle Isarco Pinot Grigio 2018 - € 23,00

Realtà interessante dell’Alto Adige alle prese con un vitigno di grande successo

Domaine Jan-Paul & Benoit Droin, Chablis 2018 - € 32,00

Tutta la freschezza e il carattere dello Chardonnay borgognone

Bussola, Amarone della Valpolicella 2013 - € 60,00

Il rosso veneto per eccezione che difficilmente non affascina

Ginori Lisci, Montescudaio Merlot Campordigno 2018 - € 16,00

Fragrante aromaticamente e morbido e cremoso al gusto

Enrico Santini, Bolgheri Superiore Montepergoli 2015 - € 40,00

Rosso di impatto e personalità per questa piccola realtà del bolgherese

Michele Satta, Vino Rosato Frizzante Michè 2019 - € 16,50

Sangiovese in rosato rifermentato in bottiglia e affinato in anfora

Michele Satta, Bolgheri Superiore Marianova 2016 - € 180,00

Incrocio tra Sangiovese e Syrah dall’espressività mediterranea e originale

Macchiole, Toscana Merlot Messorio 2016 - € 200,00

Uno dei vini più ricercati ed iconici del comprensorio bolgherese

Micheletti, Bolgheri Rosso Dalleo 2018 - € 17,50

Affinato 12 mesi in barrique è rosso pieno ed espressivo

Caccia al Piano, Bolgheri Rosso Ruit Hora 2017 - € 19,00

Intenso e ricco il rosso di Caccia al Piano, dependance bolgherese di Berlucchi

Michele Satta, Toscana Bianco Giovin Re 2017 - € 37,00

Viognier in purezza di bella intensità aromatica e fragranza gustativa

Enrico Santini, Bolgheri Bianco Campo alla casa 2019 - € 16,00

Sapido, fragrante e dagli aromi mediterranei: bianco di godibile bevibilità

Podere il Castellaccio, Toscana Rosso Valente 2016 - € 17,00

Blend a base di Sangiovese, Ciliegiolo, Foglia Tonda e Pugnitello di buona personalità

Ornellaia, Bolgheri Rosso Le Serre Nove 2018 - € 53,00

Tutto il fascino e la qualità di questa storica cantina bolgherese nel suo “second vin”

