Enoteca Pinchiorri, da anni ai vertici della ristorazione mondiale con la prima stella arrivata nel 1982 per poi salire fino alla terza, è un tempio dell'enogastronomia. Giorgio Pinchiorri e Annie Feolde hanno ricreato un angolo di “eterno passato2” a Firenze, valicando i limiti dell'ars culinaria, del collezionismo vinicolo e dell'eleganza in sala. In cucina gli chef Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina si occupano di rinnovare il menú in sincrono col ritmo delle stagioni. In cantina, il sommelier Alessandro Tomberli gestisce una delle più impressionanti collezioni vinicole d'Europa, con il meglio di sessanta anni di enologia italiana e francese. I piatti, tripudio di tecniche, aggiornamento costante e visioni, attingono al patrimonio di ingredienti e saperi delle culture culinarie di tutto il mondo.

I TOP 5 DI “ENOTECA PINCHIORRI”

1. San Giusto a Rentennano, Toscana Percarlo 2005

Sangiovese in purezza che sembra “brunelleggiare”

2. Fontodi, Colli Toscana Centrale Flaccianello della Pieve 2007

Potente e generoso è rosso di sicuro e piacevole impatto

3. Montevertine, Toscana Le Pergole Torte 1997

Da qui sono usciti e continuano ad uscire i Sangiovese tra i più significativi di Toscana

4. Castello di Fonterutoli, Toscana Siepi 2015

Omaggio chiantigiano allo stile Supertuscan

5. Fattoria Le Corti, Vin Santo del Chianti Classico Sant’Andrea Corsini 2005

Un tuffo nella tradizione più remota e autentica delle colline chiantigiane

