L’Enoteca San Giorgio (tel. +39 340 0907265), appena entrati nel centro di Montalcino da Porta Cerbara, offre una gamma di vini, evidentemente, ponendo l’accento su quelli del territorio, e proponendo una scelta che comprende il meglio della produzione di Brunello e Rosso di Montalcino. Ma non mancano anche buone referenze dal resto d’Italia e dall’estero (soprattutto Champagne):

COSA VENDE

Biondi Santi, Brunello di Montalcino 2010 - € 130,00

Fascino e grande coerenza, per un vino dal carattere sapido del vero Sangiovese

Cerbaiona, Brunello di Montalcino 2006 - € 180,00

Denso e pieno, ma di grande equilibrio, dai tannini fitti e rotondi

Sesti, Brunello di Montalcino Riserva 2013 - € 89,00

Buona struttura estrattiva ed equilibrio complessivo austero ma convincente

Renieri, Brunello di Montalcino 2012 - € 55,00

Vino non di grande caratterizzazione, ma morbido e persistente

Poggio di Sotto, Brunello di Montalcino 2012 - € 130,00

Potente, dinamico e molto lungo, vino di grande temperamento

Altesino, Brunello di Montalcino Montosoli 2013 - € 69,00

Buona personalità e carattere per un Brunello dai natali storici

Ridolfi, Brunello di Montalcino Donna Rebecca 2014 - € 120,00

Sobriamente moderno nello stile ha sapore e intensità aromatica

Pian delle Vigne, Brunello di Montalcino 2013 - € 47,00

Timbrica boisé e densità uniti in un vino di fattura ineccepibile

Il Poggione, Brunello di Montalcino 2014 - € 37,00

Sorso scorrevole per una buona interpretazione di un millesimo critico

Villa I Cipressi, Brunello di Montalcino Zebras 2012 - € 50,00

Rosso aromaticamente austero e dal gusto deciso e incisivo

COSA CONSIGLIA

Corte dei Venti, Brunello di Montalcino 2015 - € 47,00

Gustoso e non privo di complessità, rosso autentico e coerente

Aisna, Brunello di Montalcino 2012 - € 76,00

Rosso caratteriale, speziato e grintoso

Banfi, Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2013 - € 43,00

Dal colosso ilcinese, puntuale conciliazione fra grandi numeri e qualità elevata

Beato, Brunello di Montalcino Riserva 2012 - € 65,00

Rosso bilanciato e non privo di personalità

Fanti, Brunello di Montalcino Vallocchio 2015 - € 49,00

Vino marcato dal legno, ma di bella vivacità

La Togata, Brunello di Montalcino Riserva 2012 - € 65,00

Buone sensazioni complessive per un vino dal sorso bilanciato e solido

Fattoi, Brunello di Montalcino Riserva 2012 - € 65,00

Carattere e qualche piacevole rusticità per questo Brunello Riserva

Terralsole, Brunello di Montalcino Riserva 2004 - € 160,00

Sottile e di grande bevibilità, un vino decisamente centrato

La Fortuna, Brunello di Montalcino Giobi 2012 - € 150,00

Un rosso di grande potenza e bella dinamicità

Querce Bettina, Brunello di Montalcino Riserva 2012 - € 67,00

Profumi invitanti e gusto morbido e contrastato per questo vino solido e pulito

