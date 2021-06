Enoteche, segnali di ripresa che regalano fiducia per il futuro: a WineNews la visione di Vinarius

Parla Andrea Terraneo, presidente dell’associazione che riunisce oltre 100 enoteche di tutta Italia: “c’è prudenza, soprattutto guardando a quello che succederà a settembre e ottobre, sperando che non ci siano nuovi stop, ma anche tanti buoni segnali in vista dell’estate, che già nel 2020 fu molto buona. Funziona l’asporto, sta ripartendo anche la mescita, per ora soprattutto in città, in attesa della ripresa del turismo. Bene soprattutto i vini di fascia medio alta”.

