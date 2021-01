Enoturismo ed enoteche, il bello e il brutto del nuovo Dpcm, in vigore fino al 5 marzo

Da sabato, in tutta Italia, è entrato in vigore il nuovo Dpcm. Con una novità per l’enoturismo, che nelle Regioni gialle potrebbe tornare a vedere la luce, sulla scorta delle riaperture dei musei nei giorni festivi. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Marco Giuri, tra i massimi esperti di normativa vitivinicola in Italia. “Con l’apertura, nelle Regioni gialle, della somministrazione, è sicuramente consentito organizzare le degustazioni. Rimaneva un margine nebuloso rispetto alle visite in cantina e in vigna, elemento chiarito dal fatto che nelle Regioni gialle, nei giorni feriali, sono consentite le riaperture dei musei e delle mostre”.

Copyright © 2000/2021