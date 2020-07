“Enoturismo, fatti tanti passi avanti, ma c’è ancora un enorme potenziale per i territori del vino”. Le riflessioni di Magda Antonioli, pioniera del turismo del vino e direttore Acme (Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment) della Bocconi. “Ora si deve ritarare l’offerta: meno assalti di massa e ancora più qualità per un turismo sempre più esperenziale. Che offre sviluppo anche ai territori meno conosciuti e blasonati”.

