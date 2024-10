Enoturismo, una risorsa. Ma vanno preservate tradizioni e cultura, per le nuove generazioni

A WineNews Annalisa Ricciardi, che lavora alla promozione di Alba Città Creativa Unesco per la gastronomia, sul rischio di perdere identità in cucina, per accontentare il turista di oggi, rischiando di perdere il domani: “è importante, cercare di preservare le tradizioni, fare ricerche sui prodotti e le creazioni del territorio negli anni, per non disperderli per le nuove generazioni. Questo è importante per fare della gastronomia un motore culturale e non solo uno strumento che soddisfi un bisogno primario. Serve per andare oltre: ad un bisogno secondario di cultura gastronomica”.

