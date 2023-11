Enrico Bartolini: “la cucina è avanguardia e modernità, e sentimento umano legato all’atmosfera”

A WineNews, lo chef Enrico Bartolini, il “figlio delle stelle” della cucina italiana, il più stellato d’Italia con ben 13 Stelle Michelin su 9 ristoranti, secondo al mondo solo ad Alain Ducasse e seguito da Pierre Gagnaire e Martín Berasategui, come lo ha consacrato la Guida Michelin Italia 2024 in Franciacorta, a partire dalle Tre Stelle dell’Enrico Bartolini al Mudec di Milano, la sua “punta di diamante”, e grazie alla conquista di una nuova Stella, al ristorante Bluh Furore del Furore Grand Hotel a Furore in Costiera Amalfitana.

Copyright © 2000/2023