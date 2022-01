Enzo Risso (Ipsos): “i consumatori di ogni Paese bocciano il Nutriscore, meglio il Nutrinform”

“La pandemia ha riportato le persone intorno alla tavola, con un’attenzione particolare al cibo ed al vino, così come alla salubrità di ciò che si beve e si mangia. Tra tutti i Paesi che abbiamo sondato, il Nutriscore, ossia l’etichetta a semaforo, è bocciata dai consumatori, in Italia come in Usa: meglio il Nutrinform. A guidare produzioni e consumi, nei prossimi anni, saranno la tutela dell’ambiente e l’autenticità, che vuol dire anche produzione locale”.

Copyright © 2000/2022