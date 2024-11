Etna: Bianchista o Rossista?

Anche sulle pendici dell’Etna, territorio eccezionalmente bello e complesso (come racconta questo video di WineNews del 2022) dove è in corso uno dei momenti più avvincenti nella storia enoica del Bel Paese degli ultimi 20 anni, possono nascere - come in tutti i terroir definibili come tali - domande dirimenti. E in questo caso: l’Etna è una zona rossista o bianchista? Storicamente, qui il Nerello Mascalese e il Carricante sono entrambi “di casa”. Ma, simbolicamente, l’inizio della (ri)scoperta dell’Etna arriva nel 2004 con l’Etna Bianco Pietramarina 1999 di Benanti, ad innescare il “fenomeno Etna” con la via rossista poi in decisa progressione. C’è anche la questione della collocazione dei vigneti. Con il versante Est dell’Etna (Milo) la zona più favorevole per i vitigni a bacca bianca e, a sua volta, il versante Nord del Vulcano (Castiglione di Sicilia) più adatto alle varietà a bacca rossa (di passaggio: sono qui i vigneti più vecchi e più alti della zona, con il problema che coinvolge sempre più aziende, dell’impossibilità di utilizzare la Doc proprio per questioni di altitudine); con il versante Sud tendenzialmente più caldo (e, quindi, un po’ più sfavorito dai cambiamenti climatici) e il versante Ovest, dalla lettura ancora non del tutto definita. Risulta difficile, quindi, dare una risposta categorica, anche se la riflessione che sollecita è importante: l’Etna è un luogo d’elezione enoica certa, ma ancora non del tutto decifrato. Che, però, sta dimostrando di essere una denominazione adulta, blindando ad esempio i vigneti (per mantenere alto il valore della sua terra e dei suoi vini) oppure iniziando il percorso per diventare Docg. E che si affaccia impavida al futuro, grazie agli investimenti delle giovani generazioni, che - si sa - sono motore di visioni nuove e cambiamenti.

