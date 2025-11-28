Etyssa, Doc Trento Extra Brut Cuvée n. 9 2020

Il tempo passa in fretta quando ci si diverte. Non solo fra amici, ma anche facendo quel che più si ama. Giovanni, Malcolm, Stefano e Federico hanno preso due piccioni con una fava. Amici dal tempo della scuola, lavorano tutti col vino e hanno quindi deciso di farne un po' insieme. E siccome gli viene bene, ormai sono alla Cuvée n. 10, in uscita a breve. Insieme ad un Etyssa Riserva (già 4 edizioni); qualche raro Etyssa Evoluzione, affinato per 54 mesi dopo la sboccatura e a breve anche un Etyssa Vigna. Facile farsi prendere la mano quando ci si diverte... Ma intanto c'è la Cuvée 9, vino ritmato e cremoso, dai sapori e profumi decisi di agrumi, vaniglia e fiori di acacia, che al sorso disseta e sfama.

(ns)

