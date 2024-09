Europa, le varietà bianche superano le rosse: mercati, pandemia e l’approccio nuovo dei giovani

Tra le tendenze del mondo vino, c’è la crescita dei vini bianchi rispetto ai rossi: un processo complesso e derivante da molteplici fattori, avviato da qualche anno. Se e come questo si riflette nel mercato delle barbatelle, da sempre un termometro importante della realtà vitivinicola, WineNews, lo ha chiesto a Yuri Zambon, alla guida dei Vivai Cooperativi Rauscedo, azienda friulana leader del settore in Italia ed in Europa. Cambia l’approccio dei giovani al vino e le loro abitudini di consumo, ma c’è anche l’onda lunga della pandemia da Covid sui mercati da considerare.

Copyright © 2000/2024