Farmers market in Africa, per rilanciare l’agricoltura e dare sviluppo alle comunità locali

Mentre parte il progetto italiano “Mami”, con Coldiretti, le riflessioni di Richard McCarthy, presidente World Farmers Markets Coalition. “La nostra alleanza cresce nel mondo. Questi ultimi anni, ma non solo, hanno mostrato le tante fragilità della filiera globale del cibo. Consumatori e agricoltori stanno cercando nuove opzioni Siamo una coalizione di leader dei sistemi locali del cibo, da 70 Paesi del mondo, e vogliamo far crescere le comunità locali. In Africa ci sono esperienza da cui imparare e da migliorare”.

