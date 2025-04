Fèlsina, Docg Chianti Classico Gran Selezione Rancia 2021

Uno dei simboli in bottiglia di Fèlsina è sicuramente il Chianti Classico Riserva Rancia, prodotto dalla vendemmia 1983. Ottenuto dalle uve provenienti dalla collina di Poggio a Rancia, dove sono piantati i vigneti aziendali ad un’altezza compresa tra i 350 e i 400 metri sul livello del mare, è un vino maturato in barrique nuove ed usate per 20 mesi. Con l’annata 2021 diventa Gran Selezione e propone profumi di frutti rossi, fiori appena appassiti e sottobosco, con tocchi balsamici. In bocca il sorso è succoso e pieno, dallo sviluppo articolato e dal finale dai toni speziati. Fèlsina conta su 72 ettari a vigneto in biologico, per una produzione di 550.000 bottiglie.

