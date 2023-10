Fivi: la battaglia da vincere è una riforma della rappresentanza nei Consorzi di Tutela

“Fivi riconosciuta ai tavoli verdi ministeriali è una vittoria, ma ora la battaglia da vincere è quella della Federazione come ente propositore di una riforma della rappresentanza nei Consorzi di Tutela, affinché anche i piccoli produttori possano avere voce, essendo presenti e molto attivi in tutti i territori”. Così, a WineNews, Lorenzo Cesconi, presidente Fivi-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, 1.600 produttori da tutte le Regioni per oltre 15.000 ettari di vigneto, aspettando il “Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti” (25-27 novembre, BolognaFiere).

