Fontodi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2021

La Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2021, maturato per 24 mesi in barrique e legno grande, profuma di frutti rossi maturi, macchia mediterranea, sottobosco, tabacco e spezie. In bocca il sorso è polposo e dalla trama tannica fitta e articolata, terminando in un finale dai ritorni fruttati e speziati. Fontodi, fondata nel 1968 e oggi guidata da Giovanni Manetti, presidente del Consorzio del Chianti Classico, è saldamente tra i top brand della denominazione del Gallo Nero e la realtà produttiva di riferimento dell’Uga di Panzano in Chianti. 110 sono gli ettari di vigneto coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie.

(fp)

