Forno Brisa, Pane Nocciano

Il pane Nocciano è ottenuto da un miscuglio di grani teneri coltivati nell’azienda di proprietà del Forno Brisa a Nocciano in Abruzzo. Una pratica agricola antica quella del miscuglio, che con un po' d'acqua, lievito madre e sale, origina un pane dai sapori tradizionali e in parte dimenticati. A Bologna, dal 2015, il Forno Brisa, dal bolognese per “briciola”, ma anche per “affatto, per niente”, ha ridefinito il concetto di forno. Lo hanno aperto Pasquale Polito e Davide Sarti (ed oggi nel capoluogo dell’Emilia Romagna i punti vendita sono diventati tre più un bar e uno spaccio), portando strategie imprenditoriali e modalità di comunicazione efficaci, inclusive e trasparenti e, non da ultimo, riportando il mestiere del fornaio alla sua antica dignità. La produzione, evidentemente, gira tutta attorno al pane, concepito in grandi formati che restano buoni a lungo. Ma non mancano pizza in teglia - condita con ragù, friggione e il ripieno dei tortelli ricotta e spinaci - e i dolci da forno (compreso il panettone).

