Forno Tammetta, Panettone estivo

I mesi passati chiusi in casa hanno permesso a tanti di riscoprire la prossimità. Non solo con le persone ma anche col cibo. I negozi di paese ne hanno giovato e tanti hanno volentieri colto l'opportunità per veicolare messaggi positivi e simbolici. Ne è un esempio il forno Tammetta, celebre nel Lazio per i suoi dolci da forno lievitati come il panettone natalizio e la colomba pasquale. Fra pane, dolci, biscotti e delizie salate, per tutto il periodo di isolamento forzato il forno di Ferdinando - per fortuna del suo vicinato - non si è mai fermato e, non pago, ad agosto ha deciso di riproporre per la seconda volta il panettone estivo alla frutta. Le tipologie sono due (ananas e pesca) e prevedono l'uso di frutta fresca sulla base classica dell'impasto, insieme ad una lievitazione naturale e lenta. Le fasi di crescita sono quattro e l'ultimo impasto viene svolto a mano, per garantire un dolce morbido, fragrante e fresco: un sollievo goloso per il palato durante queste settimane piene di incertezza.

