Forti cali per la domanda di vino negli Usa da inizio anno: -8,7% in volume e -8,5% in fatturato

Il comparto vino continua ad attraversare un momento di difficoltà negli Stati Uniti, con forti cali nella domanda da inizio anno, pari al -8,7% in volume e al -8,5% in fatturato (stessa tendenza per i liquori, con un calo del -6,0% in volume e del -5,0% in fatturato). La scorsa settimana, Wine & Spirits Wholesalers of America (Wswa), associazione nazionale di distributori, ha pubblicato il rapporto SipSource del secondo trimestre 2025, che offre una panoramica completa delle tendenze del vino e dei liquori negli Stati Uniti. I dati del rapporto evidenziano le continue sfide della categoria, l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori e aree di cauto ottimismo, mentre il settore affronta persistenti difficoltà macroeconomiche e di mercato.

“La fiducia dei consumatori in questo momento è fragile e la continua volatilità degli scambi commerciali, comprese le preoccupazioni sui dazi e l’instabilità della catena di approvvigionamento, sta aumentando la pressione sul settore - afferma l’analista di SipSource, Dale Stratton - questi fattori stanno plasmando i modelli di acquisto, rallentando la ripresa e costringendo tutti gli stakeholder del settore - dai produttori agli importatori, dai grossisti ai dettaglianti - a ripensare le strategie di inventario, prezzo e promozione”.

In particolare il vino affronta difficoltà strutturali: a giugno 2025 la persistente flessione del settore vinicolo ha raggiunto il suo 52° mese consecutivo di crescita negativa dei volumi. Il calo della premiumizzazione e della distribuzione rimane una preoccupazione, in particolare nei canali on-premise, dove i fornitori locali continuano a ottimizzare le carte dei vini e a dare priorità al flusso di cassa rispetto a un’ampia selezione e ad un inventario più ampio. La ristorazione, che rappresenta oltre la metà (56%) del fatturato del vino e il 58% dei punti vendita per il vino, è in calo rispettivamente del -7,2% e del -7,0%. Prosecco e Champagne sono eccezioni degne di nota, con una crescita da modesta a forte a metà anno, secondo il rapporto SipSource.

