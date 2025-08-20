02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Mondo

OLTREOCEANO

Forti cali per la domanda di vino negli Usa da inizio anno: -8,7% in volume e -8,5% in fatturato

Il rapporto SipSource, sul secondo trimestre 2025, evidenzia le persistenti difficoltà del settore 
CONSUMI, SIPSOURCE, STATI UNITI, Mondo

Il comparto vino continua ad attraversare un momento di difficoltà negli Stati Uniti, con forti cali nella domanda da inizio anno, pari al -8,7% in volume e al -8,5% in fatturato (stessa tendenza per i liquori, con un calo del -6,0% in volume e del -5,0% in fatturato). La scorsa settimana, Wine & Spirits Wholesalers of America (Wswa), associazione nazionale di distributori, ha pubblicato il rapporto SipSource del secondo trimestre 2025, che offre una panoramica completa delle tendenze del vino e dei liquori negli Stati Uniti. I dati del rapporto evidenziano le continue sfide della categoria, l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori e aree di cauto ottimismo, mentre il settore affronta persistenti difficoltà macroeconomiche e di mercato.
“La fiducia dei consumatori in questo momento è fragile e la continua volatilità degli scambi commerciali, comprese le preoccupazioni sui dazi e l’instabilità della catena di approvvigionamento, sta aumentando la pressione sul settore - afferma l’analista di SipSource, Dale Stratton - questi fattori stanno plasmando i modelli di acquisto, rallentando la ripresa e costringendo tutti gli stakeholder del settore - dai produttori agli importatori, dai grossisti ai dettaglianti - a ripensare le strategie di inventario, prezzo e promozione”.
In particolare il vino affronta difficoltà strutturali: a giugno 2025 la persistente flessione del settore vinicolo ha raggiunto il suo 52° mese consecutivo di crescita negativa dei volumi. Il calo della premiumizzazione e della distribuzione rimane una preoccupazione, in particolare nei canali on-premise, dove i fornitori locali continuano a ottimizzare le carte dei vini e a dare priorità al flusso di cassa rispetto a un’ampia selezione e ad un inventario più ampio.  La ristorazione, che rappresenta oltre la metà (56%) del fatturato del vino e il 58% dei punti vendita per il vino, è in calo rispettivamente del -7,2% e del -7,0%. Prosecco e Champagne sono eccezioni degne di nota, con una crescita da modesta a forte a metà anno, secondo il rapporto SipSource.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CONSUMI, SIPSOURCE, STATI UNITI

Altri articoli