Franciacorta: il mercato tira (con alcune cantine già vuote), e si guarda al futuro

Le parole di Silvano Brescianini, presiedente del Consorzio, nel debutto del Festival Franciacorta a Milano, nella “fashion “week” (da oggi, nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo, con 45 cantine in degustazione). “Per noi Milano è un riferimento, è la città più dinamica d’Italia e mercato strategico per il Franciacorta. Sul territorio tanti progetti in atto. Il prossimo focus sarà sulla biodiversità dei suoli”.

