Franciacorta: protagonista del trend delle bollicine

Il trend, ormai consolidato a livello mondiale, vede i vini bianchi e le bollicine in netta ascesa nei gusti dei consumatori rispetto ai vini rossi, con risultati significativi in termini di vendite e fatturato. Di questo fenomeno ne ha ricevuto giovamento anche la Franciacorta, che ha chiuso il 2022 in positivo: vendute oltre 20 milioni di bottiglie, dato che supera i numeri del 2019 e rimane in linea con quelli del 2021. Al pareggio in termini di volumi si affianca una tendenza più positiva nei fatturati, che hanno presentato in tutti i mesi dell’anno tassi di crescita superiori, a dimostrazione del fatto che il prezzo medio di vendita è in aumento (+5,7%). Nel 2022 il mercato interno del Franciacorta ha rappresentato l’88,5% del venduto (con una leggera flessione del -2% in confronto all’anno precedente), mentre il restante 11,5% è costituito dall’export, che invece ha segnato un tasso di crescita dell’11,3%. Tra i canali di vendita, continua la crescita dell’Horeca, bilanciata da un calo nelle vendite sul canale Gdo. E il 2023? Le aspettative sono più che positive (con il boom consueto a fine anno) ma anche con il consumo degli spumanti in crescita nella stagione estiva, particolarmente vivace nell’anno in corso, anche grazie all’interesse dei giovani. D’altronde, fra dosaggi, millesimi e cuvée, satèn e riserve, rosati e bianchi, la selezione di bollicine a disposizione è ampia - capace di soddisfare i gusti di molti - e la qualità sempre più precisa; e lo confermano le nostre monografie dedicate alla Franciacorta fin dal 2018 (e poi 2019 – 2020 – 2021 – 2022). Qui trovate i nostri migliori assaggi, mentre sui prossimi I Vini di WineNews, le aziende che non siamo riusciti purtroppo ad inserire, come Camillucci, Centinari, Ronco Calino, Ferghettina, Vigneti Cenci, Muratori, Fratelli Berlucchi, Mirabella e Antica Fratta.

