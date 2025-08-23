Freccianera, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Casa delle Colonne Riserva 2015

Non chiamatela più “Fratelli Berlucchi” ma “Freccianera”. È recente il rebranding della storica cantina di proprietà della famiglia Berlucchi, stirpe protagonista della nascita e del successo della Franciacorta. Fondata del 1927, oggi è guidata dalla numerosa terza generazione, che conduce 70 ettari di vigneto, tutti concentrati nel raggio di 2 chilometri dalla cantina, fra Borgonato di Cortefranca, Torbiato di Adro e Provaglio d’Iseo. Otto le etichette di bollicine Docg (affiancate da un Curtefranca Rosso e un bianco da Chardonnay), di cui due Riserva “Casa delle Colonne”, dedicate alla dimora in cui sono cresciuti i fratelli Berlucchi (Francesco, Gabriella, Marcello, Roberto e Pio Donata), coloro che negli anni Cinquanta costruirono l’azienda per come la conosciamo. Il Dosaggio Zero deriva una selezione parcellare dei vigneti storici della famiglia, su terreni calcarei e sabbiosi; fermenta in acciaio e in parta in tonneaux di rovere francese; affina poi per oltre 5 anni sui lieviti in bottiglia. La versione 2015 profuma di spezie, violetta in caramella, arancia e pepe nero; il sorso è deciso e denso, dalla lunga aderenza aranciata e piccante.

(ns)

