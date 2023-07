Frescobaldi: “dobbiamo assecondare i nuovi trend, per conquistare i giovani il vino deve intrigare”

“Bisogna guardare al futuro con ottimismo, perché il vino rappresenta ancora una quota minoritaria dei consumi globali di alcolici. Bisogna raccontare ciò che sta dietro e dentro la bottiglia, un mondo fatto di rispetto per l’ambiente e per territori unici, in ogni angolo d’Italia. Si beve sempre meno, sono cambiate le abitudini, perciò dobbiamo lavorare di più sul settore premium, anche per sostenere l’aumento dei costi”.

