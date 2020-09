FriulTrota, La Regina di San Daniele

Una storia lunga 40 anni, iniziata per gioco e diventata mestiere per passione, quella dell’azienda friulana FriulTrota di Giuseppe Pighin, allevamento ittico di qualità. Tra le diverse linee prodotto (dagli affumicati a caldo o a freddo ai cotti al vapore, dai marinati alle specialità in vasetto e un’ampia gamma di pesci lavorati), resta protagonista la trota del Tagliamento, dalla quale si ottiene la Regina di San Daniele, con un sapiente tocco di fumo delicato in grado di esaltare le fragranze tipiche della trota salmonata, rinomata per le sue carni magre e compatte. Questa specialità viene prodotta con trote allevate, rispettando sia l’ambiente che i tempi naturali di crescita. Per mantenere integre le caratteristiche nutrizionali delle trote e preservarne il contenuto naturale in Omega 3, vengono lavorate appena pescate, seguendo metodi tradizionali e utilizzando solo ingredienti naturali. L’affumicatura avviene secondo procedimenti artigianali con farine di legno, bacche ed erbe aromatiche.

