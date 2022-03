Giacomo Conterno, Docg Barolo Cerretta 2017

Roberto Conterno, figlio di Giovanni, che nel 1974 acquistò il vigneto Francia, che diverrà l’unico appezzamento “fornitore” delle uve per il pluricelebrato Monfortino, è il continuatore di un percorso enoico a dir poco sfavillante. Oltre dieci anni fa “conquista” il Cru Cerretta, luogo d’elezione che ha bisogno di poche presentazioni, e successivamente, ma siamo alla storia di oggi, la vigna Arione, in Serralunga d’Alba, a cui seguirà nel 2018 l’acquisizione di Cantine Nervi. Il Barolo Ceretta 2017 possiede accenti aromatici floreali e balsamici, di rabarbaro e tabacco. Il sorso è succoso, agile e contrastato, dal tocco continuo in sapidità e dal finale a dir poco lungo.

