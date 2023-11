Gianni Moriani: “il vino resta un “mediatore sociale” e criminalizzarlo è un fallimento”

“Il consumo di vino sta cambiando profondamente: le vecchie generazioni che bevevano a tavola stanno uscendo, e le nuove bevono occasionalmente e nei locali, ormai unico luogo di incontro, in molti dei quali non c’è cucina e si prediligono vini più leggeri come le bollicine. Ma il vino resta un “mediatore sociale”, per questo criminalizzarlo, quando si parla di consumo di alcolici, è un fallimento: la strada è riaffermare la funzione sociale del bere insieme vini di qualità responsabilmente, per convivere”. A WineNews, l’analisi dello storico della cucina Gianni Moriani.

