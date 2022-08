Giannitessari, Doc Soave Classico Tenda Scalette 2021

Affinato per 6/8 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata, il Soave Tenda Scalette 2021 profuma di fiori e frutta a polpa bianca con qualche incursione agrumata. In bocca, il vino è fragrante e saporito, terminando con un finale dalla piacevole nota di mandorla fresca. La cantina di Gianni Tessari si trova a Roncà, nel veronese, con le vigne che invece sono poste tra le zone di produzione del Soave, dei Colli Berici e della Lessinia. 50 gli ettari vitati, per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie, a prevalenza bianchista e che guardano con sempre maggiore attenzione alla produzione spumantistica, privilegiando un’impostazione stilistica all’insegna della freschezza.

(fp)

