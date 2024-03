Giuseppe Quintarelli, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2015

L’Amarone Classico 2015 è complesso ed etereo al naso, evidenziando sentori di more e mirtilli maturi, rose appassite, kirsch, agrumi, bacche di ginepro e pietra focaia. Ampio e austero il sorso dove il frutto dolce e l’alcol trovano compensazione in una notevole acidità e in un corredo tannico maturo, terminando in un finale lungo e balsamico. A condurre questa storica azienda della Valpolicella - con tutta probabilità, la più rappresentativa, almeno dal punto di vista della tradizione produttiva - ci sono Fiorenza, figlia del fondatore Giuseppe Quintarelli, con i figli Francesco e Lorenzo, che hanno lasciato immutata, con grande sensibilità, l’impronta stilistica aziendale.

