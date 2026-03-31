Gli aspiranti Master of Wine “a lezione” in Italia, con Istituto Grandi Marchi

Investire nella formazione di alto livello dei professionisti del settore vino, sostenendo quella che viene considerata una delle più influenti organizzazioni internazionali in materia: l’Istituto Grandi Marchi (il raggruppamento di 18 grandi nomi del vino italiano come Marchesi Antinori, Argiolas, Ca’ del Bosco, Carpenè Malvolti, Col d’Orcia, Donnafugata, Jermann, Lungarotti, Masi, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Pio Cesare, Rivera, Tasca d’Almerita, Tenuta San Guido, Tenuta San Leonardo, Tenute Folonari e Umani Ronchi, che insieme hanno registrato un fatturato, nel 2024, di 660 milioni di euro nel complesso, di cui il 55% all’export, ndr) promuove ancora, in Italia e nel mondo, la formazione di alto profilo insieme all’Institute of Masters of Wine, proseguendo in una collaborazione avviata da oltre 15 anni.

L’ultimo capitolo della collaborazione si è scritto a Cantine Rivera, una delle 18 storiche famiglie del vino dell’Istituto Grandi Marchi, che ha ospitato gli aspiranti al titolo Master of Wine, nei giorni scorsi, nel cuore dell’Alta Murgia, in Puglia, all’insegna della formazione vitivinicola d’eccellenza. L’iniziativa ha richiamato 20 partecipanti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Grecia, Turchia, Cipro, Regno Unito, Germania, Svizzera, Olanda e Belgio. Il programma intensivo ha alternato sessioni teoriche e pratiche, lezioni frontali e prove di esame, sessioni di scrittura e degustazioni tecniche di grandi etichette italiane ed estere offrendo un’immersione completa nel rigoroso approccio e nella filosofia didattica del percorso Master of Wine.

Le masterclass, per aspiranti Master of Wine, rappresentano un progetto, fortemente voluto e sostenuto da Istituto Grandi Marchi a partire dal 2012, che ha contribuito negli anni alla crescita dei professionisti del vino di domani.

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