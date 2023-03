“Gli health warnings irlandesi su alcolici e vino? Approccio sbagliato da tutti i punti di vista”

A WineNews le riflessioni di Michele Contel, Segretario Generale dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool. “L’approccio irlandese è controproducente non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, perchè punta sulla coercizione e non sull’educazione al consumo responsabile, senza distinguere tra uso e abuso. L’allarme alcolismo non va sottovalutato, soprattutto in Italia, dove comunque il consumo è più virtuoso e Mediterraneo, anche perché parte dal vino. Ma non è con etichette allarmistiche che si risolvono le cose”.

