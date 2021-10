Grande distribuzione e vino: dopo mesi di crescita preoccupa la crescita dei costi (e dei prezzi)

A WineNews, da “Vinitaly Special Edition” 2021, le riflessioni di Francesco Scarcelli (Coop Italia) e Giovanni Cantone (MD). Nei primi 9 mesi del 2021 le vendite di vino e bollicine sono aumentate del 2% a volume e del 9,7% a valore, ma la crescita frena, soprattutto per i vini fermi. E c’è preoccupazione per il futuro, tra costi che aumentano su tutto e per tutti, dalle materie prime all’energia alla logistica, e una vendemmia agli sgoccioli, tutt’altro che abbondante.

