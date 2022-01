Grosmi, Caffè Arabica

Grosmi Caffè nasce nel 1958 in Friuli Venezia Giulia. La continua ricerca del meglio che ha sempre caratterizzato il modo di lavorare della famiglia, ha portato negli anni a selezionare i migliori caffè del mondo e a costruire una vasta selezione di miscele per un grande caffè Italiano. Macinato o in grani, ogni caffè Grosmi è prodotto con il giusto grado di tostatura, frutto dell’esperienza di artigiani torrefattori. Grosmi oggi produce numerose miscele di caffè tostato, caffè in monorigine e capsule di caffè compatibili. Dall’articolato portafoglio prodotti aziendale l’elegante ed esclusivo, 100% Arabica, dal sapore inconfondibile, rappresenta molto bene il livello qualitativo dei caffè a marchio Grosmi. Selezionato nelle migliori piantagioni dell’America centrale e meridionale, e sapientemente tostato, l’Arabica 100% sprigiona un aroma floreale intenso, avvolgente, con sentori di cacao, nocciola e miele d’acacia. L’acidità è bilanciata, e il retrogusto, leggermente agrumato, è persistente.

