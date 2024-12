“Ho vissuto tante fasi di crisi del mondo del vino. Tutte superate. Lo sarà anche questa”

La visione sul futuro di Piero Antinori, padre nobile del rinascimento del vino italiano, per decenni alla guida di Marchesi Antinori. “Gli elementi di preoccupazione e di difficoltà sono molti per il settore, ma il vino italiano è cresciuto tantissimo in qualità, e ci sono tanti mercati del mondo ancora da scoprire e conquistare. Dobbiamo avere fiducia nei valori di questo prodotto e credere nel futuro. Spiantare vigneti per riequilibrare domanda e offerta non è la strada giusta, soprattutto nei territori vocati. Sarebbe un impoverimento da ogni punto di vista, anche sociale. I fondi vanno spesi per promuovere i nostri prodotti nel mondo”.

