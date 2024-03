“I canoni di prevedibilità sui mercati sono saltati, ma stiamo vicino a wine & food made in Italy”

A WineNews il presidente di Ice Agenzia, Matteo Zoppas: “c’è preoccupazione negli Stati Uniti per il vino, ma il 20-21 ottobre 2024 ci saremo con Vinitaly Usa, con tante cantine rappresentative e i top buyer del mercato americano, canadese e forse anche dal Sudamerica. Facciamo tante missioni all’estero per supportare la produzione italiana. La Germania, in controtendenza all’economia generale, è il mercato che ha retto meglio. Ma dobbiamo lavorare di più sulla valorizzazione del prodotto italiano”.

