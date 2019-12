I consorzi del cibo e la necessità di tenere uniti grandi e piccoli, guardano al mondo

Parla Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia, che mette insieme oltre il 90% dei prodotti a denominazione del Belpaese. “Trovare una quadra, degli interessi comuni tra grandi e piccoli, è fondamentali. Come lo sono gli accordi bilaterali, non solo perchè eliminano barriere fiscali, tariffarie e sanitarie. Ma anche perchè diffondo in altri Paesi la cultura del legame del prodotto con il territorio, come sta succedendo in Canada o in Giappone.”

