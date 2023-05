“I giovani sono il futuro del vino. Bene parlare di moderazione, ma il paternalismo non serve”

Le riflessioni di Alberto Marinelli, direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università “La Sapienza” di Roma. “Su attenzione alla salute e alla sostenibilità i giovani sono molto avanti, bisogna ascoltarli ed imparare da loro. Ma su vino e cibo l’informazione deve essere corretta e approfondita. Il trend che seguiranno i giovani, in ogni caso, è quello della qualità, del bere meno in quantità, ma meglio in qualità”.

