I monaci-vignerons, primi a produrre vini più leggeri e a bassa gradazione alcolica

Negli ultimi anni c’è molto interesse per i vini d’abbazia prodotti ancora oggi dai monasteri del vino. “Fin dal Medioevo, il vantaggio dei monaci era di essere gli unici a poter unire teoria e prassi nello sviluppo dell’agricoltura, grazie agli studi della trattatistica antica. Più difficile attribuire loro vini arrivati fino a noi, anche perché producevano e privilegiavano vini più leggeri e a bassa gradazione alcolica per motivi liturgici, ma anche per berli nella quotidianità nel rispetto della regola benedettina. Ma che a volte veniva violata, oltrepassando la misura …”.

Copyright © 2000/2023